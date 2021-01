Adrara San Martino, Mariacaterina in tv

Passi di speranza danzando con Bolle

Dopo un anno che, causa Covid, di soddisfazioni non ha offerte molte, il 2021 sembra iniziato con il piede giusto per Mariacaterina Mambretti. La trentenne ballerina nativa di Adrara San Martino, era infatti nel cast di «Danza con me» di Roberto Bolle andato in onda il 1 gennaio scorso su Rai1.