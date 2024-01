Al cinema arriva la storia della squadra dei Samoa Americane e il film di Castellitto

Arriva in sala l’ottava pellicola del regista neozelandese Taika Waititi, che nel 2020 ha vinto l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per «Jojo Rabbit». Si tratta questa volta di un film ispirato a una storia vera, già raccontata nel documentario del 2014 «Next Goal Wins»: quella della squadra di calcio delle Samoa Americane che, dopo aver perso una partita 31 a 0, cerca di risollevare le proprie sorti. L’arduo compito spetta all’allenatore anticonformista Thomas Rongen, interpretato da Michael Fassbender. L’obiettivo dato alla squadra è il seguente: segnare almeno un gol. «Chi segna vince» – questo infatti il titolo del film – è disponibile nelle sale bergamasche in italiano e in lingua originale sottotitolato.

Altra uscita della settimana è la pellicola drammatica «Enea», diretta, sceneggiata e interpretata da Pietro Castellitto. Una storia d’amore e di amicizia che racconta il passaggio all’età adulta. Castellitto, vincitore di un David di Donatello come miglior regista esordiente, è qui accompagnato da Giorgio Quarzo Guarascio nel ruolo dell’amico Valentino, da Benedetta Porcaroli, Sergio e Cesare Castellitto (padre e fratello del regista).

Per i teenager di oggi e per chi è stato adolescente all’inizio degli anni Duemila e sente nostalgia di quel periodo, questo weekend le sale propongono anche il musical «Mean Girls», remake del famoso film del 2004 con Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried. In questa nuova versione musicale le due protagoniste sono interpretate da Angourie Rice e Reneé Rapp.

Per gli amanti dei film d’azione, torna in scena uno degli attori più apprezzati del genere, ovvero Jason Statham, ora protagonista di «The Beekeeper». Adam Clay è l’ex agente di una potente organizzazione di servizi segreti, perciò quando la sua vicina di casa si suicida a causa di una truffa Adam decide di farla pagare alla società responsabile… Nel cast anche Emmy Raver-Lampman e Josh Hutcherson.

Sono ancora disponibili diverse commedie nostrane, come «50 km all’ora» di Fabio De Luigi, «Come può uno scoglio» con Pio e Amedeo e «Succede anche nelle migliori famiglie» di Alessandro Siani.

Qui la programmazione completa dei cinema bergamaschi: https://www.ecodibergamo.it/cinema/

Enea

Enea è un giovane uomo che, spinto dal desiderio di sentirsi vivo in un’epoca di decadenza, rincorre il mito dell’eroe di cui porta il nome. A condividere la sua idea è Valentino, aviatore appena battezzato. I due sono amici da sempre, amanti delle feste e impegnati entrambi nello spaccio. Vittime e artefici di un mondo corrotto, sono mossi da una vitalità che li spinge al di là delle regole, oltre la morale, dove c’è un mare ricco di simboli e umanità da scoprire fra le crepe della loro quotidianità. I due ragazzi sorvoleranno questo mare, spingendosi fino alle più estreme conseguenze... Dopo il fortunato esordio alla regia con «I predatori» (2020), il giovane Pietro Castellitto torna per la seconda volta dietro la macchina da presa e racconta una storia da lui ideata e sceneggiata, che parla di amicizia e del passaggio all’età adulta.

