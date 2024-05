Al cinema la coppia Blunt-Gosling e il ritorno di Garfield - I trailer

Per i più piccoli arriva una nuova trasposizione sul grande schermo delle peripezie di Garfield , il gatto rosso della serie a fumetti di Jim Davis. In «Garfield – Una missione gustosa», il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne sta per vivere una scatenata avventura all’aperto. Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato micio di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a lui in un’esilarante rapina ad alto rischio.

Il 6, 7 e 8 maggio saranno disponibili anche in alcune sale bergamasche i «Corti Oscar 2024 – Live Action» e i «Corti Oscar 2024 - Animation», ovvero le cinquine Oscar dei migliori cortometraggi e corti d’animazione, fra i quali i vincitori «The Wonderful Story of Henry Sugar» con Benedict Cumberbatch, diretto da Wes Anderson, e «War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko».