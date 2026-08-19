Al Food Film Festival «offre» Enzo Iacchetti

Si alza il sipario sulla t redicesima edizione del Food Film Festival dedicato ai racconti del cibo, dell’ambiente e delle persone. Il tema di quest’anno è Metamorfosi: una parola che racchiude il movimento profondo della vita e racconta il modo in cui il tempo agisce. sulle cose, sulle persone, sulle culture. L’inaugurazione è fissata per stasera - 19 agosto - alle 18 in piazza Mascheroni, in Città Alta. Più che un taglio del nastro un incontro con i sapori, ossia una degustazione di gelati e prodotti dalla gastronomia bergamasca a cura di Coldiretti Bergamo e Ascom Confcommercio Bergamo, in collaborazione con Oikos Cooperativa Social a.r.l., Gelatieri Bergamaschi e Gruppo Gastronomi Salumieri di Confcommercio Bergamo. Alle 19,15 seguirà il ricordo di Carlin Petrini, fondatore del Movimento Slow Food con Raoul Tiraboschi, coordinatore Food Policy Bergamo e Food Policy Advisor WFMC. Prenderà poi il testimone il direttore artistico del Festival, Luca Cavadini per un ricordo del «principe» della comicità italiana: «Totò, metamorfosi di un principe». Verso le 20,15 spazio alla seconda degustazione a cura di Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con Lucio Teli della Società Agricola Lucio Teli di Teli Lucio & C.S.S. e Associazione Panificatori Artigiani