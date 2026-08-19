Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Al Food Film Festival «offre» Enzo Iacchetti

LA RASSEGNA. Al via dal 19 agosto la rassegna di film e corti dedicati ai sapori del mondo: si parte con l’attore in «Oggi offro io».

Lettura 1 min.
Al Food Film Festival «offre» Enzo Iacchetti
Degustazioni e l’incontro con l’attore Enzo Iacchetti e l’imprenditore Icio de Romedis alla serata inaugurale

Si alza il sipario sulla t redicesima edizione del Food Film Festival dedicato ai racconti del cibo, dell’ambiente e delle persone. Il tema di quest’anno è Metamorfosi: una parola che racchiude il movimento profondo della vita e racconta il modo in cui il tempo agisce. sulle cose, sulle persone, sulle culture. L’inaugurazione è fissata per stasera - 19 agosto - alle 18 in piazza Mascheroni, in Città Alta. Più che un taglio del nastro un incontro con i sapori, ossia una degustazione di gelati e prodotti dalla gastronomia bergamasca a cura di Coldiretti Bergamo e Ascom Confcommercio Bergamo, in collaborazione con Oikos Cooperativa Social a.r.l., Gelatieri Bergamaschi e Gruppo Gastronomi Salumieri di Confcommercio Bergamo. Alle 19,15 seguirà il ricordo di Carlin Petrini, fondatore del Movimento Slow Food con Raoul Tiraboschi, coordinatore Food Policy Bergamo e Food Policy Advisor WFMC. Prenderà poi il testimone il direttore artistico del Festival, Luca Cavadini per un ricordo del «principe» della comicità italiana: «Totò, metamorfosi di un principe». Verso le 20,15 spazio alla seconda degustazione a cura di Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con Lucio Teli della Società Agricola Lucio Teli di Teli Lucio & C.S.S. e Associazione Panificatori Artigiani

Il grande schermo verrà illuminato alle 20,45 con la proiezione del cortometraggio «Oggi offro io» con l’attore Enzo Iacchetti e l’imprenditore filantropo Icio de Romedis per la regia di Valerio Groppa e Alessandro Tresa. I protagonisti del cortometraggio saranno presenti per raccontarsi e raccontare un esperienza di solidarietà che attraverso l’amicizia veicola fondi per opere concrete in varie parti del mondo. Giovedì 20 agosto, a partire dalle 15, iniziano le proiezioni dei film in concorso, con opere prodotte in Italia, Turchia a Spagna. Food Film Fest è un progetto ideato nel 2014 dall’Associazione Culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo e di Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Letteratura
Mass Media
Beni Consumo
Economia, affari e finanza
Arte, cultura, intrattenimento
Enzo Iacchetti
Raoul Tiraboschi
Carlin Petrini
Luca Cavadini
Art Maiora
Confcommercio Bergamo
Slow Food Bergamo
Coldiretti Bergamo
Ascom Confcommercio Bergamo
camera di commercio di bergamo