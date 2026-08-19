Al Food Film Festival «offre» Enzo Iacchetti
LA RASSEGNA. Al via dal 19 agosto la rassegna di film e corti dedicati ai sapori del mondo: si parte con l’attore in «Oggi offro io».Lettura 1 min.
Si alza il sipario sulla t redicesima edizione del Food Film Festival dedicato ai racconti del cibo, dell’ambiente e delle persone. Il tema di quest’anno è Metamorfosi: una parola che racchiude il movimento profondo della vita e racconta il modo in cui il tempo agisce. sulle cose, sulle persone, sulle culture. L’inaugurazione è fissata per stasera - 19 agosto - alle 18 in piazza Mascheroni, in Città Alta. Più che un taglio del nastro un incontro con i sapori, ossia una degustazione di gelati e prodotti dalla gastronomia bergamasca a cura di Coldiretti Bergamo e Ascom Confcommercio Bergamo, in collaborazione con Oikos Cooperativa Social a.r.l., Gelatieri Bergamaschi e Gruppo Gastronomi Salumieri di Confcommercio Bergamo. Alle 19,15 seguirà il ricordo di Carlin Petrini, fondatore del Movimento Slow Food con Raoul Tiraboschi, coordinatore Food Policy Bergamo e Food Policy Advisor WFMC. Prenderà poi il testimone il direttore artistico del Festival, Luca Cavadini per un ricordo del «principe» della comicità italiana: «Totò, metamorfosi di un principe». Verso le 20,15 spazio alla seconda degustazione a cura di Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con Lucio Teli della Società Agricola Lucio Teli di Teli Lucio & C.S.S. e Associazione Panificatori Artigiani
Il grande schermo verrà illuminato alle 20,45 con la proiezione del cortometraggio «Oggi offro io» con l’attore Enzo Iacchetti e l’imprenditore filantropo Icio de Romedis per la regia di Valerio Groppa e Alessandro Tresa. I protagonisti del cortometraggio saranno presenti per raccontarsi e raccontare un esperienza di solidarietà che attraverso l’amicizia veicola fondi per opere concrete in varie parti del mondo. Giovedì 20 agosto, a partire dalle 15, iniziano le proiezioni dei film in concorso, con opere prodotte in Italia, Turchia a Spagna. Food Film Fest è un progetto ideato nel 2014 dall’Associazione Culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo e di Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca.
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