Al via il Festival del folklore, i quattro gruppi in Piazza Vecchia

Quattro Paesi, quattro tradizioni, una sola piazza: da venerdì 21 agosto sera Piazza Vecchia diventa il cuore del folklore internazionale. Alle 21, la piazza simbolo di Città Alta si trasformerà in un teatro a cielo aperto per la serata inaugurale del 42° Festival Internazionale del Folklore e delle Tradizioni, organizzato dal Ducato di Piazza Pontida (e che oggi offrirà i primi spettacoli a Pognano e Villa di Serio, dopo il «benvenuto» a Villa d’Almè). Sul palco saliranno i gruppi arrivati da Perù, Georgia, Serbia e Paraguay, con canti, danze e costumi delle loro rispettive tradizioni.

Il 21 agosto

In mattinata (alle 11) le delegazioni saranno ricevute dal vicesindaco Sergio Gandi a Palazzo Frizzoni. Ci saranno i componenti dell’«Asociacion Cultural Peru Sentimiento y Tradicion», i georgiani dell’«Ensemble for Folk Akaki Tsereteli State University», il «Kud Stanko Paunovic» dalla Serbia e la «Compagnia Saraki de Danzas» del Paraguay.

b. Dalle 21 Piazza Vecchia accoglierà le esibizioni dei quattro gruppi, chiamati a portare nel cuore di Città Alta musiche, ritmi, danze e costumi lontani. A presentare la serata saranno Francesco Brighenti e Anila Cenolli, con il supporto dei volontari del Ducato. A dare «ufficialmente» il via alla 42ª edizione sarà il duca Smiciatöt Mario Morotti.

Il festival proseguirà fino al 26 agosto con spettacoli in città e in provincia, trasformando il folklore in un’occasione di incontro tra culture diverse. Musica e danza diventano così un linguaggio comune, capace di mettere in relazione tradizioni lontane e pubblico.