Albanese, Lopez e Solenghi, Grease: ecco i nuovi spettacoli al Donizetti

Lopez e Solenghi: «Dove eravamo rimasti»

Il 3 febbraio si parte dunque alle 20.30 con Massimo Lopez e Tullio Solenghi in «Dove eravamo rimasti». «La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” – raccontano i due artisti - è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui e non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”. Questo nostro nuovo spettacolo – continuano Massimo Lopez e Tullio Solenghi - proporrà numeri, sketch, brani musicali, contributi video con alcuni picchi di comicità, come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo ed il confronto Mattarella/Papa Bergoglio . Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo».

Si balla con «Grease»

Arriva anche Antonio Albanese

dall’immigrato che non riesce a inserirsi al Nord, all’imprenditore che lavora 16 ore al giorno; dal sommelier serafico nel decantare il vino, al candidato politico poco onesto; dal visionario Ottimista «abitante di un mondo perfetto» al tenero Epifanio e i suoi sogni internazionali. Personaggi che in questi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare con le loro nevrosi, l’alienazione, il soliloquio nei rapporti umani, lo scardinamento affettivo della famiglia, l’ottimismo insensato e il vuoto ideologico. In scena uomini del Sud e del Nord, uomini alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche, specchio di una realtà guardata con occhio attento a carpirne i difetti, le abitudini e i tic.

L’omaggio a Morricone

Il 28 marzo torna al Teatro Donizetti con il nuovo concerto «Alla scoperta di Morricone» l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine dello sconfinato repertorio del Maestro Morricone, in gran parte meno conosciute ma di eccezionale bellezza. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Il viaggio iniziato tra le melodie rimaste nella memoria collettiva di generazioni - «Mission», «La leggenda del pianista sull’oceano», «C’era una volta il west», «Nuovo Cinema Paradiso», «The hateful eight», «C’era una volta in America», «Per qualche dollaro in più», «Malena» - e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni prosegue affrontando altre opere come «Gli intoccabili», «La califfa», «Canone inverso», «Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto» e con uno spazio dedicato alle grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Amii Stewart, Joan Baez e Mina, in una nuova versione sinfonica. Per info: biglietteria Teatro Donizetti, 035.4160601-602-603.