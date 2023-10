Alla Gamec «La notte senza sogni» del soldato sulla torre di guardia

Ci sono mostre che non si possono «giudicare» con le categorie del «Mi piace/non mi piace», perché il nucleo di riflessione che propongono è così forte da prevalere su ogni parametro «estetico» o «di gradimento». Così è per «Dreamless Night», la più ampia presentazione, sino ad oggi realizzata, della pratica multimediale dell’artista e regista libanese Ali Cherri (Beirut, 1976), Leone d’Argento della Biennale di Venezia 2022. Aprirà i battenti alla Gamec oggi, con ingresso libero dalle 19 alle 22, in occasione della 19esima Giornata del Contemporaneo.

Realizzata da Gamec con Fondazione In Between Art Film e con Frac Bretagne, dove si trasferirà da febbraio 2024, la mostra, curata da Alessandro Rabottini e Leonardo Bigazzi, è una chiara testimonianza di come l’arte non sia fine a se stessa ma abbia anche, quando ne ha il coraggio, una responsabilità di denuncia e di contributo al cambiamento: «Cherri si addentra nella tensione tra la realtà e l’ideologia del potere in un’epoca di nazionalismi, conflitti etnici e inasprimento delle frontiere contro migranti e profughi – ben sintetizza la presentazione - L’artista compone un percorso in cui le ideologie che sostengono il potere, l’autorità e le guerre vengono svelate nella loro teatralità e fragilità, e impiega l’immaginazione come dispositivo radicale per infiltrarsi nelle loro crepe strutturali». Per scoprire, spesso, che il Nemico che ci ossessiona la vita probabilmente nella realtà nemmeno esiste.

Nocciolo della mostra è il film realizzato da Cherri per questa occasione: «The Watchman», ambientato a Cipro – teatro di tensioni decennali tra le comunità locali greche e turche – è incentrato sulla figura di un soldato il cui lavoro consiste nel proteggere il confine non riconosciuto della Repubblica Turca di Cipro del Nord: «Questo soldato, come molti prima di lui, trascorre i suoi lunghi e noiosi turni appollaiato su una torre di guardia in attesa di un “nemico” che potrebbe arrivare o meno dalle colline della riconosciuta Repubblica di Cipro, sotto il dominio dei greci ciprioti. Il paesaggio stagnante intrappola il protagonista in una soglia fisica e metaforica dove i confini tra vigilanza e sonnolenza, realtà e immaginazione, vengono costantemente varcati finché le sue fantasie e i suoi sogni a occhi aperti non prendono il sopravvento e scatenano eventi inaspettati».

La mostra continua poi tra disegni, sculture e installazioni che materializzano elementi chiave del film (oltre a documentare la straordinaria abilità dell’artista nel misurarsi con pratiche e anche con materiali molto differenti tra loro): un «fondale» dipinto con un paesaggio sospeso tra idealizzazione e militarizzazione; una serie di raffinatissimi acquerelli e inchiostri su carta che immortalano i fichi d’India, spesso utilizzati come elementi di confine/recinzione; un uccello monumentale scolpito nel fango, fragile tanto quanto il pettirosso che nel film si schianta contro la finestra della torre di guardia; sette grandi teste di soldati, con gli occhi chiusi in un sonno perpetuo; due imponenti soldati di creta e sabbia, sul punto di crollare in barba alla retorica dell’eroismo militare.

La mostra si chiude col germogliare di un’ultima «ficara», assurgendo nuovamente i cactus a emblemi di un paesaggio, anch’esso malato di violenza. «Abbiamo appena annunciato l’inizio del cantiere del nuovo museo che dal 2026 ritroveremo nell’attuale Palazzetto dello Sport. Questa mostra è dunque una delle ultime ospitate in questi spazi, visto che per i prossimi due anni abbiamo ideato un programma sperimentale di cui presto annunceremo i contenuti», rivela il direttore Gamec Lorenzo Giusti alla presentazione di ieri cui sono intervenuti anche i due curatori della mostra e l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti.