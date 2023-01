Amadeus: la reunion dei Pooh alla prima serata di Sanremo. Facchinetti: omaggio a D’Orazio

I Pooh ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, il 7 febbraio: ad annunciare la reunion dello storico gruppo è Amadeus, in un video mostrato da Fiorello a Viva Rai2!. Sul palco anche Riccardo Fogli, per una performance che, c ome hanno spiegato gli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hit della band e sarà anche «un omaggio a Stefano» D’Orazio, morto nel novembre 2020 .