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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 14 Ottobre 2026

Amici, il sogno di Charli Rossini danza sulle rime di Bad Bunny

IL TALENT. La ballerina bergamasca, dopo il secondo passaggio, è stata ammessa. Ambra sarà la sua guida artistica.

Lettura 1 min.
Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

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Amici, il sogno di Charli Rossini danza sulle rime di Bad Bunny
Carlotta «Charli» Rossini in lizza per Amici 26

Bergamo

C’è anche una bergamasca tra i giovani talenti di Amici 26: è la ballerina Carlotta Rossini «Charli» di Bergamo. Charli (su instagram @xccharli) ha 17 anni e per inseguire il suo la sua passione per la danza si è trasferita a Roma e ha vissuto in un convitto di suore. Ieri pomeriggio nel daytime del programma condotto da Maria De Filippi, Charli ha conquistato definitivamente il suo banco nella scuola. Figlia di Fausto Rossini, ex calciatore dell’Atalanta, e della moglie Arianna Basso Basset, oggi imprenditori nel settore della cosmetica.

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Il nuovo regolamento del programma, infatti, come spiegato nella prima puntata di domenica prevede l’ingresso in due step per chi non ha ottenuto tre sì dai responsabili artistici ma è riuscito a conquistare la fiducia di almeno uno dei tre. Nella puntata di domenica sono stati presentati i nuovi prof, o meglio, responsabili artistici: Amadeus e Samuray Jay per il canto e Ambra Angiolini per il ballo che si affiancano a Rudy Zerbi (canto), Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini (ballo).La giovane ballerina bergamasca domenica si è esibita su un brano di Bad Bunny incassando due no e un si e conquistando così la maglia di Amici 26. È stata Ambra Angiolini a esprimere il suo apprezzamento per Charli ed è stata sempre lei ad incontrarla ieri per decidere del suo futuro nel talent.

«Mi piaci molto - ha detto domenica Ambra esprimendo apprezzamenti sulle sue linee, la leggerezza, la sua espressività. Charli ha poi ricevuto il no sia da Cuccarini sia da Celentano.

Nella puntata trasmessa mercoledì 14 ottobre Ambra ha convocato in sala prove Charli per conoscerla meglio e osservarla nuovamente ballare dandole anche dei consigli. Poi l’ha riaccompagnata nello studio, lasciandola un po’ in sospeso per poi annunciarle la scelta di assegnarle un banco. «È proprio tuo» ha detto. Una grande emozione per Charlie e un grande abbraccio tra la ballerina e Ambra Angiolini che sarà la sua responsabile artistica lungo il suo percorso a Amici 26. Ambra sui social si è già sbilanciata: «Charli ha un modo di lavorare su sè stessa e sulle coreografie davvero travolgente».

Amici 26 andrà in onda tutte le domeniche dalle 14 e dal lunedì al venerdì dalle 16.25 su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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