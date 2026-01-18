Amici made in Bergamo: oltre ad Opi, in gara c’è anche Caterina

Non c’è solo il cantante Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, ad avere un legame con Bergamo. Un’altra cantante ha rivelato il suo legame orobico: si tratta di Caterina Lumina, classe 2003, trapiantata a Minorca, in Spagna, ma che è nata a Bergamo dove vivono nonni, zii e cugini. Tra l’altro in questa puntata protagonista di un confronto tra i prof Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (il suo coach) sulla sua preparazione in vista del passaggio al serale della trasmissione.

Caterina: da Bergamo a Minorca

Nella 15ª puntata - Caterina è entrata ad «Amici» vincendo una sfida a dicembre - è stato a una domanda di Maria De Filippi che ha rivelato che entrambi i genitori non sono spagnoli, ma italiani. Appunto bergamaschi: la famiglia si è trasferita quando lei aveva 2 anni.

Gara degli inediti

Opi durante il confronto iniziale con Anna Pettinelli

(Foto di Amici) Nella gara degli inediti il giudice era Brunori Sas. Caterina ha proposto «RoseRovi», scritto da lei stessa, aspetto molto apprezzato, tanto che il giudice le ha detto «Brava» e «Sei stata convincente». Opi ha proposto «Scusa» e il giudice ha sottolineato che la discussione iniziale con Anna Pettinelli gli aveva fatto bene: «Serve anche questo per crescere e fare esperienza». Ha aggiunto Brunori Sas: «Come si dice a Napoli, hai mostrato una bella cazzimma. Puoi essere soddisfatto, mi è sembrata una buona interpretazione e molto sentita».

La classifica