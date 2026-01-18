Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 18 Gennaio 2026

Amici made in Bergamo: oltre ad Opi, in gara c’è anche Caterina

VISTO IN TV. Puntata molto bergamasca, quella di domenica 18 gennaio, della trasmissione «Amici» di Maria De Filippi su Canale 5.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Caterina Lumina: a 2 anni si è trasferita da Bergamo a Minorca
Caterina Lumina: a 2 anni si è trasferita da Bergamo a Minorca

Non c’è solo il cantante Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, ad avere un legame con Bergamo. Un’altra cantante ha rivelato il suo legame orobico: si tratta di Caterina Lumina, classe 2003, trapiantata a Minorca, in Spagna, ma che è nata a Bergamo dove vivono nonni, zii e cugini. Tra l’altro in questa puntata protagonista di un confronto tra i prof Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (il suo coach) sulla sua preparazione in vista del passaggio al serale della trasmissione.

Caterina: da Bergamo a Minorca

Nella 15ª puntata - Caterina è entrata ad «Amici» vincendo una sfida a dicembre - è stato a una domanda di Maria De Filippi che ha rivelato che entrambi i genitori non sono spagnoli, ma italiani. Appunto bergamaschi: la famiglia si è trasferita quando lei aveva 2 anni.

Gara degli inediti

Opi durante il confronto iniziale con Anna Pettinelli
Opi durante il confronto iniziale con Anna Pettinelli
(Foto di Amici)

Nella gara degli inediti il giudice era Brunori Sas. Caterina ha proposto «RoseRovi», scritto da lei stessa, aspetto molto apprezzato, tanto che il giudice le ha detto «Brava» e «Sei stata convincente». Opi ha proposto «Scusa» e il giudice ha sottolineato che la discussione iniziale con Anna Pettinelli gli aveva fatto bene: «Serve anche questo per crescere e fare esperienza». Ha aggiunto Brunori Sas: «Come si dice a Napoli, hai mostrato una bella cazzimma. Puoi essere soddisfatto, mi è sembrata una buona interpretazione e molto sentita».

La classifica

Opi (in classifica generale alle spalle di Plasma e Gard, primi a pari merito) e Caterina (appena sopra la zona gialla, però ultima nel giudizio di Lorella Cuccarini, che l’ha chiamata a cantare in più «Girls Just Wanda Have Fun») proseguono quindi l’esperienza ad «Amici». Però, con l’uscita degli inediti (in preordine sulle piattaforme) la gara è ora anche su ascolti e acquisti.

