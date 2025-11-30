Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Isola e Valle San Martino
Domenica 30 Novembre 2025

«Amici», Opi si aggiudica il quarto posto in classifica

VISTO IN TV. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, da «Amici» di Maria De Filippi.

Paolo Confaloniri
Paolo Confaloniri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Opi da «Amici»
Opi da «Amici»

Tre esibizioni, tra cui il suo inedito, e una buona parte di trasmissione dedicata al dibattito su di lui. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, che in «Amici» di Maria De Filippi si è portato a casa anche i complimenti del «giudice» Stash dei The Kolors, dell’ospite Donatella Rettore e di una delle prof del Canto, Lorella Cuccarini («Stai crescendo vocalmente»).

Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, prima ha gareggiato tra gli inediti (su tutte le piattaforme digitali da venerdì) con il suo «Fahrehneit», poi si è sentito dire da Stash: «Si avverte l’approccio rock, la canzone è scritta bene. C’è margine per migliorare, ma siamo qui apposta. Sì, mi è piaciuta». A sorpresa, quindi, anche Donatella Rettore ha rivolto a Opi un «bravo».

Infine la classifica, con Opini quarto alle spalle di Valentina, Riccardo e Plasma. Nella puntata non sono mancate emozioni extra per il cantante bergamasco. Rudy Zerbi, in continua polemica con la sua insegnante Anna Pettinelli, specie sulla scelta delle canzoni, ha chiamato in causa un esperto esterno. Così Adriano Pennino ha valutato Opi da consulente nell’interpretazione di «Una vita da mediano» di Ligabue (brano che era stato voluto dal giovane) e «Un giorno credi» di Edoardo Bennato (assegnato da Pettinelli). Conclusione: «L’ho sentito più coinvolto con Ligabue, nell’altro è mancato il vissuto da cantastorie. Con il primo mi è arrivato l’impatto emotivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonate Sopra
Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Televisione
Cultura (generico)
Maria De Filippi
Donatella Rettore
Lorella Cuccarini
Simone Opini
Canale 5