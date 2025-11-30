Cultura e Spettacoli / Isola e Valle San Martino
Domenica 30 Novembre 2025
«Amici», Opi si aggiudica il quarto posto in classifica
VISTO IN TV. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, da «Amici» di Maria De Filippi.
Tre esibizioni, tra cui il suo inedito, e una buona parte di trasmissione dedicata al dibattito su di lui. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, che in «Amici» di Maria De Filippi si è portato a casa anche i complimenti del «giudice» Stash dei The Kolors, dell’ospite Donatella Rettore e di una delle prof del Canto, Lorella Cuccarini («Stai crescendo vocalmente»).
Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, prima ha gareggiato tra gli inediti (su tutte le piattaforme digitali da venerdì) con il suo «Fahrehneit», poi si è sentito dire da Stash: «Si avverte l’approccio rock, la canzone è scritta bene. C’è margine per migliorare, ma siamo qui apposta. Sì, mi è piaciuta». A sorpresa, quindi, anche Donatella Rettore ha rivolto a Opi un «bravo».
Infine la classifica, con Opini quarto alle spalle di Valentina, Riccardo e Plasma. Nella puntata non sono mancate emozioni extra per il cantante bergamasco. Rudy Zerbi, in continua polemica con la sua insegnante Anna Pettinelli, specie sulla scelta delle canzoni, ha chiamato in causa un esperto esterno. Così Adriano Pennino ha valutato Opi da consulente nell’interpretazione di «Una vita da mediano» di Ligabue (brano che era stato voluto dal giovane) e «Un giorno credi» di Edoardo Bennato (assegnato da Pettinelli). Conclusione: «L’ho sentito più coinvolto con Ligabue, nell’altro è mancato il vissuto da cantastorie. Con il primo mi è arrivato l’impatto emotivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA