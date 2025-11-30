«Amici», Opi si aggiudica il quarto posto in classifica

Tre esibizioni, tra cui il suo inedito, e una buona parte di trasmissione dedicata al dibattito su di lui. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, che in «Amici» di Maria De Filippi si è portato a casa anche i complimenti del «giudice» Stash dei The Kolors, dell’ospite Donatella Rettore e di una delle prof del Canto, Lorella Cuccarini («Stai crescendo vocalmente»).

Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, prima ha gareggiato tra gli inediti (su tutte le piattaforme digitali da venerdì) con il suo «Fahrehneit», poi si è sentito dire da Stash: «Si avverte l’approccio rock, la canzone è scritta bene. C’è margine per migliorare, ma siamo qui apposta. Sì, mi è piaciuta». A sorpresa, quindi, anche Donatella Rettore ha rivolto a Opi un «bravo».