Animation Days omaggia «Il Re Leone»

Torna BAD, Bergamo Animation Days, giunto alla sua terza edizione e con un programma ancora più ricco di eventi, workshop, masterclass con professionisti del settore e ospiti che hanno lavorato a successi mondiali, proiezioni e laboratori per bambini. La rassegna culturale, che animerà la città da 10 al 12 maggio, è organizzata dall’associazione Keyframe in collaborazione con il Comune di Bergamo e l’Università degli studi di Bergamo, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Lombardia Film Commission e SAC Sharjah Animation Conference.

Dopo il successo dell’edizione 2023 che ha coinvolto migliaia di famiglie, studenti, appassionati e professionisti, per il 2024 BAD riparte con un grande omaggio ad uno dei capolavori del cinema d’animazione «Il Re Leone» che quest’anno spegne le sue prime 30

Bruno Bozzetto, cartoonist, animatore, disegnatore e regista candeline. E lo fa con un ospite speciale che ha lavorato al grande classico Disney, Andreas Deja, animatore e Disney legend (Il Re Leone, Aladdin, La Bella e la Bestia, La Principessa e il ranocchio, Mushka), vincitore di Winsor McCay Award, Golden Gate Award, 2 Annie nomination. Una speciale celebrazione per i 30 anni dell’iconico film Disney, in programma sabato 11 maggio alle 16 in Università degli studi di Bergamo sede di Sant’Agostino. Con Andreas Deja, i partecipanti si immergeranno in un viaggio alla scoperta dei retroscena e di curiosi aneddoti relativi alla produzione de «Il Re Leone», in particolare l’animazione di uno dei «cattivi» più affascinanti della storia: Scar. Nel suo talk di venerdì 10 maggio alle 16.30, Deja racconterà la sua carriera e curiosità sui suoi personaggi più famosi creati negli anni 80-2000, il cosiddetto «Rinascimento Disney».

L’edizione 2024 vede la partecipazione di Sandro Cleuzo - pluripremiato character designer e animatore di fama internazionale dei grandi studi, da Disney, Dreamworks, Sony, Don Bluth Studio fino allo studio Laika - già apprezzatissimo ospite della scorsa edizione, per un workshop sul character design e sul ruolo cruciale delle pose nell’animazione (venerdì 10 alle 14.30) e un talk sui «segreti che si celano dietro a una semplice linea» (sabato 11 alle 11). Altro ospite d’eccezione, John Nevarez - concept artist Pixar e Disney (Cars 2, Monster University, Cattivissimo Me, Il pianeta del tesoro, Tarzan) in due workshop dedicati al background design e allo storytelling attraverso le thumbnails (venerdì 10 ore 14.30 e sabato 11 ore 9.30). In questa speciale edizione dedicata alle leggende dell’animazione mondiale non poteva mancare il padre dell’animazione italiana, bergamasco doc, Bruno Bozzetto – candidato Oscar e Orso d’Oro di Berlino - che parteciperà al panel «Epic Animation Tales» insieme ai colleghi Deja, Cleuzo e Nevarez (sabato 11 ore 17.45).