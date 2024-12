Armonia e bellezza, applausi per il Gran Galà dei bambini

I protagonisti

Giovani e giovanissimi artisti dell’Accademia Centro Studi Musicali di Bergamo guidati da Pietro Vigani, il Coro voci bianche Gli Harmonici diretto da Fabio Alberti e le ballerine dell’Accademia Arte Bergamo, preparate da Maria Pina Sardo, Denise Valentini, Aurora Rota e Nicola Forlani hanno confezionato un puzzle, un polittico ampio e articolato con schegge musicali e coreografiche delle più diverse provenienze, con un denominatore comune. Introdotti dalla misurata Eleonora Bresciani, presentatrice, è apparso bene che l’arte comunica, dà modo di esprimere e comunicare se stessi. E’ una disciplina dal profondo significato sociale, relazionale - e dunque “politico” in senso pieno - per la comunità ma anche per gli interpreti singolarmente coinvolti, e pure per gli spettatori.