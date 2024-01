Arriva «Default» di chiamamifaro: nuovo ep di pop narrativo

Chiamamifaro sta per Angelica Gori: grande passione per i luoghi esotici, lo yoga, la ginnastica ritmica, il pop fresco come una rosa. Ne riparliamo perché venerdì esce il nuovo ep della cantautrice, intitolato «Default» (Columbia Records/Nigiri). Testi immediati, sonorità coinvolgenti, sette le canzoni che viaggiano sulla lunghezza d’onda della modernità.

Il disco è stato anticipato da qualche singolo: «MA MA MA», «Santa subito», ospite l’artista bergamasca Asteria, «Se parlo di te». La giovane cantante e compositrice ha collezionato milioni di contatti con il precedente ep «Macchie» e con l’album d’esordio «Post nostalgia» del 2022. Con «Default» conferma le sue doti di freschezza, firmando un pugno di canzoni pop in stile narrativo. Angelica non punta affatto sul cognome che porta, e da tempo cerca di affermarsi per le sue qualità di giovane cantautrice pop. Nelle canzoni racconta sé stessa, la sua giovane età in equilibrio tra incertezze, rimpianti, leggerezza anche.

Il nuovo ep si apre con «Rumore bianco», sfogo d’artista nascosto nelle pieghe di una tormentata storia d’amore. «Se parlo di te» dice in canzone quel che è difficile esprimere a parole in un discorso, un dialogo. In «Santa subito» vien fuori la leggerezza dell’estate, nel dialogo tra due giovani artiste di casa nostra. «Labbra blu» è un pezzo che cambia clima e sound, complice YTAM. Il pop incontra il groove della disco e le sonorità del funk.

Una riflessione sul tempo e sul valore delle piccole cose che possono mutare arriva con «Monete», laddove «MA MA MA» punta sul mix elettrizzante del pop rock. Il disco si chiude con «La poesia» un invito a riflettere sul senso e la gioia dei piccoli gesti che, a volte, compiamo senza pensare, eppure hanno un valore fondante nella nostra esistenza, nella relazione con gli altri. «Nella vita di tutti i giorni eseguiamo sequenze di azioni sempre uguali, senza pensarci, finché un giorno ci domandiamo se quello che stiamo facendo ha realmente un senso», spiega Angelica. «L’impresa eccezionale è dunque restituire valore alla normalità, ritrovare la poesia nelle cose che ormai diamo per scontate: nel suonare il citofono delle persone a cui teniamo di più, nei cd che ascoltavamo da piccoli con i nostri cari, in un saluto quando si rientra a casa la sera, nelle tue scarpe slacciate vicino alle mie, nel sorriso di una persona che potremmo aver visto per l’ultima volta». Angelica Gori ha dato vita al progetto chiamamifaro subito dopo aver conseguito la maturità. Nel 2020 pubblica il primo singolo «Pasta rossa», che in breve tempo raggiunge il milione di stream. Il secondo singolo titola «Domenica» ed esce accompagnato dal primo videoclip della ragazza. Il resto è storia recente di un’affermazione che sta bruciando le tappe.

