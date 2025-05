Arte e gioco, torna Magie al Borgo a Costa di Mezzate

Appuntamento da venerdì 22 maggio a domenica 25 nel centro storico. La manifestazione è organizzata dall’associazione Feste in Costa con il sostegno del Comune e il patrocinio di Provincia, Regione e Terre del Vescovado. «Questo festival è diventato un punto di riferimento per il nostro territorio ed è ormai riconosciuto anche a livello nazionale. - afferma Mauro Lorenzi, presidente dell’associazione Feste in Costa. - Nasce con l’obiettivo di valorizzare il borgo, la sua storia e la sua atmosfera unica, offrendo un’esperienza immersiva fatta di arte, meraviglia e partecipazione. Anche quest’anno il programma è ricco di spettacoli per tutte le età: giocolieri, illusionisti, artisti di strada e musicisti trasformeranno ogni angolo del borgo in un piccolo mondo incantato: Magie al Borgo è un invito a rallentare, ad alzare lo sguardo e a lasciarsi sorprendere».

Il programma

Il programma include la prima internazionale di «Viaggio Cosmico», performance aerea di Luca Piallini che andrà in scena sabato dalle 23 al campo sportivo di via Roma. Un’esperienza scenica mozzafiato trasformerà il paese in uno spazio interstellare incantato, dove un gigantesco pianeta Terra sospeso catturerà lo sguardo del pubblico. «Magie al Borgo guarda avanti, al futuro, sognando il fantastico nella speranza di un mondo senza conflitti, di armonia e convivenza, nella leggerezza senza superficialità, per tre giorni di sorrisi e meraviglia», afferma Lorenzo Baronchelli, direttore artistico del festival.