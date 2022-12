Arte, storia e natura da scoprire e riscoprire con «Le Terre dei Baschenis»

Giovedì 15 dicembre è stato presentato in Provincia il progetto «Le Terre dei Baschenis» 2023. «Un progetto – spiega la consigliera delegata alla Cultura Romina Russo - che dal suo inizio ha avuto il convinto sostegno della Provincia di Bergamo per il valore intrinseco che lo caratterizza. In questi anni Le Terre dei Baschenis hanno creato una rete diffusa che coinvolge tutti gli 11 Comuni del territorio di Alto Brembo in Valle Brembana, oltre a numerosi enti e associazioni culturali del territorio, e che opera per la valorizzazione dell’identità storico-culturale e per la promozione turistica di questa importante area montana della nostra provincia. Non solo. Questo progetto rappresenta in modo esemplare come la cultura possa essere un elemento in grado di qualificare un territorio attivando processi di sviluppo sociale, di coesione, di creazione di legami di comunità per il benessere individuale e collettivo. Un’interpretazione concreta di quel Crescere Insieme che rappresenta il tema di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Ringrazio tutti gli enti e le associazioni coinvolte per aver saputo creare un’azione di sistema che si è sempre più strutturata in questi anni contribuendo altresì a far conoscere il nostro territorio per le sue bellezze artistiche e naturali, come meta turistica di prossimità, nazionale e internazionale».