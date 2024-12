Astro, Gaia e Anna, tutto esaurito per il primo concerto nella ChorusLife Arena-Foto

La show inaugurale della ChorusLife Arena nella sua versione concertistica si è rivelato un successo, accogliendo 4000 spettatori e raggiungendo il sold out per il primo concerto ufficiale. Questo evento ha segnato un momento significativo non solo per la struttura, che nella sua configurazione più capiente può ospitare fino a 6500 persone, ma anche per il panorama concertistico lombardo, dove spesso il sold out si attesta attorno ai 3000 biglietti.

Astro, Gaia, Anna sul palco della ChorusLife Arena

Sul palco si sono alternati Astro, Gaia e Anna, artisti di spicco della scena musicale contemporanea e molto amati dai più giovani, rappresentanti la maggioranza del pubblico in sala. La serata è stata introdotta da un dj set a cura dei locali Jhonny Locsville e Teaki_86, che hanno scaldato l’atmosfera con brani come «Milly» dei Club Dogo feat. Sfera Ebbasta e «Soldi Puliti» di Shiva.

Il pubblico della ChorusLife Arena al concerto di Astro, Gaia e Anna

(Foto di Colleoni) Anna sul palco della ChorusLife Arena

(Foto di Colleoni)

Il concerto è stato ufficialmente aperto da Astro, uno dei nomi più promettenti della scena rap e trap italiana. Nonostante la responsabilità di inaugurare lo show, Astro ha saputo conquistare il pubblico e creare l’atmosfera perfetta per i successivi artisti.

A seguire, è stata la volta di Gaia, cantante protagonista dell’estate 2024 con lo sguardo già puntato al palco dell’Ariston per l’inizio 2025. Per lei applausi sin dai primi brani, tra cui «Fé», creata in collaborazione con Stabber. Il pubblico ha partecipato attivamente, in particolare durante i successi «Coco Chanel», «Tokyo» e il tormentone estivo «Sesso e Samba», che le è valso quattro dischi di platino. Gaia si è confermata un’artista in grado di dominare la scena e di costruire un rapporto speciale con il pubblico.

Il pubblico della ChorusLife Arena al concerto di Astro, Gaia e Anna

(Foto di Colleoni) Gaia si esibisce alla ChorusLife Arena

(Foto di Colleoni) Il pubblico della ChorusLife Arena al concerto di Astro, Gaia e Anna

(Foto di Colleoni)