Bake Off, errore sulla polenta dolce La pasticcera bergamasca si salva

Mariangela Plebani, di Bonate Sopra, resta in corsa a «Bake Off Italia» nonostante l’errore sulla polenta dolce.

Si è salvata in corner, dimostrando buone qualità da pasticciera, ma soprattutto sangue freddo e una certa dose di allegria. Mariangela Plebani, concorrente bergamasca di «Bake Off Italia», il talent show dedicato alla pasticceria è ancora in corsa per diventare «Miglior pasticcere amatoriale d’Italia», nonostante un piccolo inciampo nella prima prova della gara.