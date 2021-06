Ballerini, arti marziali, clown: sabato al via Danza Estate

Prende il via la 33ª edizione del Festival Danza Estate con un esplosivo spettacolo degli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso in «Un Poyo Rojo».

Danza, atletica, arti marziali, acrobatica, clownerie per uno show che ha registrato il tutto esaurito sia in Argentina che in Europa e che ora fa tappa a Colognola. L’appuntamento è sabato 12 giugno al cineteatro di via Sisto, in condivisione con Festival Orlando (biglietto intero 15€, ridotto Fde Card 12€, ridotto Dance Card 7,5€).

Un Poyo Rojo è un progetto nato nel 2008 a Buenos Aires dai due performer Nicolàs Poggi e Luciano Rosso, cresciuto e trasformato negli anni, un successo mondiale rappresentato in Uruguay, Bolivia, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Germania e Nuova Caledonia, senza barriere linguistiche, grazie anche alla folgorante capacità di improvvisare dei due protagonisti.