Beltrami superstar: continua il «sogno» del Nuovo Mondo

A poco più di 4 mesi dall’apertura, la mostra dedicata all’esploratore bergamasco (1779 - 1855) in America - che consiste in un percorso espositivo che ha rivisitato la sala etnografica «Aldo Perolari» del Museo Civico di Scienze Naturali - ha registrato la presenza di 28.577 visitatori (un aumento significativo del 28% circa rispetto agli ingressi al Museo nel medesimo periodo degli anni precedenti), con un afflusso di pubblico in costante aumento, con il picco di 6.399 ingressi nel solo febbraio e il record di 698 visitatori nella sola prima domenica di marzo. Alla luce di questo apprezzamento la chiusura in programma il 10 marzo è stata spostata al 2 giugno.