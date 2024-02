Bergamo Film Meeting ai blocchi di partenza: 160 film da scoprire

Gara e sguardi europei

Un immagine del film concorso «The wall» di Philippe Van Leeuw

ne Europe, Now!, dedicata al cinema europeo contemporaneo, che presenta in anteprima nazionale le personali complete dei registi Frederikke Aspöck (Danimarca), Lukas Moodysson (Svezia) e Metod Pevec (Slovenia) ed è arricchita da una selezione dei film di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al Cilect – realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano – e da Europe, Now! Film Industry Meetings (12 - 13 marzo), le due giornate per i professionisti di settore. Di seguito l’elenco dei film alla Mostra concorso: «Levante/Power Alley» di Lillah Halla, «Valami madarak/Some Birds» di Dániel Hevér; «Até que a Música Pare/Until the Music Is Over/Fino alla fine della musica» di mCristiane Oliveira; «Přišla v noci/She Came at Night» di Tomáš Pavlíček e Jan Vejnar; «Băieții buni ajung în Rai/Good Guys Go To Heaven» di Radu Potcoavă; «The Wall» di Philippe Van Leeuw e infine «Okarina / Ocarina» di Alban Zogjani. La sezione dei documentari Visti da vicino invece raccolgie 14 opere tutte inedite. Va segnalato che inquest’ambito verrà assegnato il premio «Miglior Documentario CGIL Bergamo». Sempre all’interno di questa sezione, una giuria composta da 12 membri, tra sindacalisti e delegati sindacali, sceglierà il vincitore del Premio “La sortie des usines” (1.000 euro), in omaggio al primo filmato dei fratelli Lumière del 1895.