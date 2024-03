Bergamo Jazz, il bilancio dell’edizione 2024: sold out per 14 serate su 16

Si è conclusa l’edizione 2024 di Bergamo Jazz, la prima diretta dal sassofonista americano Joe Lovano. È quindi il momento di un primo bilancio dei quattro giorni di festival, in scena da giovedì 21 a domenica 24 marzo. Un bilancio positivo: sono stati oltre 6.500 gli spettatori totali, con biglietti esauriti per quattordici concerti su sedici. In particolare va sottolineato l’aumento del pubblico - sempre più internazionale - alle serate al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, ma anche ai concerti collaterali all’Auditorium di Piazza della Libertà, all’Accademia Carrara e al Teatro Sant’Andrea. E delle visualizzazioni online: oltre 140mila quelle dei contenuti relativi a Bergamo Jazz sul sito della Fondazione Teatro Donizetti.