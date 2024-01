Bergamo Jazz, dal 16 gennaio in vendita i nuovi abbonamenti

È iniziato il contro alla rovescia per la 45esima edizione di Bergamo Jazz, la prima con la direzione artistica del musicista americano Joe Lovano: da martedì 16 gennaio sono in vendita i nuovi abbonamenti alle tre serate al Teatro Donizetti e i biglietti dei concerti al Teatro Sociale, mentre da mercoledì 24 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti delle singole serate al Donizetti e per tutti gli altri eventi.

Già annunciato lo scorso ottobre, il programma delle serate al Donizetti, da sempre sede principale del Festival, prevede da venerdì 22 a domenica 24 marzo concerti di nomi di risonanza internazionale quali il chitarrista John Scofield, i sassofonisti Bobby Watson e Miguel Zenón, il batterista Don Moye, con un progetto speciale dedicato all’Art Ensemble of Chicago, il pianista Abdullah Ibrahim e un superquartetto comprendente il sassofonista Ernie Watts, il pianista Niels Lan Doky, il batterista Harvey Mason e il bassista Felix Pastorius. Quest’ultimo, figlio del leggendario Jaco e anch’egli musicista prodigioso, prenderà il posto del preannunciato Darryl Jones, che nel mese di marzo sarà impegnato nelle prove del nuovo tour statunitense dei Rolling Stones.

Due gli appuntamenti al Teatro Sociale: la sera di giovedì 21 marzo con il trio del pianista Danilo Perez e con il quartetto del trombettista Fabrizio Bosso; domenica 24 alle ore 17 con la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza.

In via di ultimazione è la scaletta degli altri concerti fuori abbonamento, ospitati in vari luoghi della Città: giovedì 18 gennaio, nella Sala Musica «Tremaglia» del Teatro Donizetti (ore 12), è prevista la presentazione al pubblico e alla stampa del programma completo, con diretta sui canali social di Bergamo Jazz.

Ana Carla Maza

(Foto di Cristobal Alvares) Abdullah Ibrahim John Scofield

(Foto di Ecm Records)

Prezzi abbonamenti e biglietti

Abbonamenti alle 3 serate al Teatro Donizetti: da 32 a 80 Euro, ridotti da 26 a 64 Euro

Biglietti concerti al Teatro Donizetti: da 15 a 38 Euro, ridotti da 12 a 30 Euro

Concerto al Teatro Sociale del 21 marzo: biglietto intero 19 Euro, ridotto 15 Euro

Concerto al Teatro Sociale del 24 marzo: biglietto intero 15 Euro, ridotto 12 Euro

La riduzione per biglietti e abbonamenti al Teatro Donizetti è valida per i giovani under 30.

La riduzione sui biglietti per i concerti fuori abbonamento è valida per giovani under 30 anni, abbonati concerti al Teatro Donizetti, soci LAB 80 e CDpM Europe.

La riduzione sui biglietti per i concerti al Teatro Sociale è valida per giovani under 30 anni, abbonati concerti al Teatro Donizetti, soci LAB 80 e CDpM Europe.

Informazioni biglietteria