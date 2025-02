Bergamo Jazz estate, al Lazzaretto concerto di Herbie Hancock

Vincitore di 14 Grammy Awards

Nato a Chicago nel 1940, considerato uno dei massimi pianisti jazz presenti sulle scene dagli anni Sessanta in avanti, vincitore di ben 14 Grammy Awards, Herbie Hancock è protagonista di una brillante carriera che via via lo ha portato a confrontarsi con ambiti e generi diversi. Dalla fortunata collaborazione con Miles Davis e dalle storiche registrazioni da leader per la Blue Note (fra le quali Takin’ Off, Maiden Voyage e Speak Like a Child), la sua stella ha brillato anche a contatto con il funk, l’hip hop e la miglior canzone d’autore. Si ricordano, in proposito, la costituzione degli Head Hunters, seminale gruppo funk-jazz, l’album Future Shock del 1980, quello del successo planetario di «Rockit», la collaborazione con Joni Mitchell.