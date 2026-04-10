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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 10 Aprile 2026

Bergamo Jazz Estate: Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Lazzaretto

I CONCERTI. Due grandi voci femminili protagoniste dell’estate jazzistica bergamasca, due eventi internazionali in programma il 2 e il 18 luglio.

Bergamo Jazz Estate: Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Lazzaretto
Dee Dee Bridgewater sarà a Bergamo Jazz Estate al Lazzaretto il 18 luglio

Bergamo

Ad aprire la rassegna Bergamo Jazz Estate, giovedì 2 luglio, sarà Fatoumata Diawara, tra le artiste più influenti della scena world music contemporanea. Cantante, musicista e performer originaria del Mali, porterà a Bergamo il nuovo album Massa, trasformando il concerto in un’esperienza intensa e coinvolgente.

Sabato 18 luglio sarà la volta di Dee Dee Bridgewater, leggenda del jazz internazionale, che torna a Bergamo con il progetto «We Exist!». Sul palco con lei un trio tutto al femminile per un concerto che unisce musica e impegno civile.

Musica al femminile tra arte e messaggi sociali

I due appuntamenti, organizzati da Fondazione Teatro Donizetti insieme all’Associazione Amici del Festival Pianistico, si inseriscono nel cartellone estivo del Lazzaretto promosso dal Comune di Bergamo.

Bergamo Jazz Estate: Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Lazzaretto
Fatoumata Diawara sarà il 2 luglio al Lazzaretto per Bergamo Jazz Estate
(Foto di Marcello Perego)

La scelta artistica punta su due figure simbolo della creatività femminile, capaci di portare sul palco non solo musica, ma anche riflessioni sui temi sociali e culturali contemporanei.

Concerto solidale con il Banco dell’Energia

Il concerto di Dee Dee Bridgewater avrà anche una finalità solidale: il ricavato dei biglietti sarà devoluto al Banco dell’Energia, realtà che sostiene famiglie in difficoltà economica ed energetica.

Biglietti e informazioni

I concerti inizieranno alle 21.30. I biglietti (da 30 a 40 euro) saranno in vendita dal 17 aprile presso la biglietteria del Teatro Donizetti e online su Vivaticket. Dal 14 al 16 aprile è prevista la prelazione per gli abbonati.

Bergamo Jazz conferma così il suo respiro internazionale, portando al Lazzaretto due appuntamenti di alto livello artistico aperti a un pubblico sempre più ampio.

Bergamo Jazz Estate: Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Lazzaretto
Dee Dee Bridgewater sarà a Bergamo Jazz Estate al Lazzaretto il 18 luglio
(Foto di Niccolò Bruna)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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