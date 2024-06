Bergamo Sunfest, concerti e incontri a ritmo di reggae

«Concrete Jungle» è lo slogan di quest’anno, dal nome di una famosa canzone di Bob Marley. Il festival cerca di far immaginare al pubblico una città che non sia dominata dal cemento e dalla frenesia, ma che si possa aprire sempre di più alla quiete della natura e che possa tornare a respirare. Tale tema richiama sia il rispetto dell’ambiente in cui viviamo, attualmente sempre più fragile, sia la partecipazione attiva nello spazio cittadino. Il festival vuole quindi promuovere la coscienza della contemporanea precarietà e bellezza del pianeta in cui viviamo, la cui preservazione è strettamente connessa con la partecipazione alle dinamiche ambientali, culturali e sociali della città.