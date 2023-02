«Bergamo va a teatro», al Sociale la rassegna di commedie dialettali

Anche per il 2023 il Ducato di Piazza Pontida invita i bergamaschi a teatro. E lo fa con «Bergamo va a teatro - Pierfranco e Marisa Goggi». La rassegna di commedie dialettali, organizzata in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Tv e con il patrocinio di Provincia, Comune e Camera di Commercio di Bergamo, è diventata ormai una consuetudine per tutti gli amanti dello spettacolo dal vivo. Le commedie saranno poi trasmesse dall’emittente bergamasca.