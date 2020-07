BergamoScienza dal 3 al 18 ottobre Sfilata di Nobel: saranno in cinque

Ben cinque Premi Nobel interverranno per l’inaugurazione della XVIII edizione di BergamoScienza, il grande festival di divulgazione scientifica che si terrà da sabato 3 a domenica 18 ottobre. Per la prima volta nel panel di BergamoScienza ci sarà Elizabeth Blackburn, Premio Nobel 2009 per la Medicina, e, con lei, i volti già noti e apprezzati di Barry Marshall, Premio Nobel 2005 per la Medicina; Martin Chalfie, Premio Nobel 2008 per la Chimica; Craig Mello, Premio Nobel 2006 per la Medicina; Jack Szostak, Premio Nobel 2009 per la Medicina.

I cinque racconteranno la loro visione del futuro dialogando online con alcuni membri del Comitato Scientifico dell’Associazione BergamoScienza. Rivedremo, dopo l’inaugurazione, Elizabeth Blackburn in una conferenza nella quale approfondirà il tema che le è valso il Nobel 2009 per la Medicina: la scoperta del meccanismo che provoca l’invecchiamento cellulare e le strategie per ostacolarlo.