Biondi, Masini e Pfm scaldano le voci per l’autunno in città - Tutti gli appuntamenti musicali a Bergamo

Mentre Jovanotti continua a litigare con gli ambientalisti per il suo «Jova Beach Party» sold-out ovunque su spiagge e spianate, «L’estate sta finendo» accompagnata dalle note dei Righeira. È andata sin troppo bene per tutti gli artisti a giro per l’Italia, da Vasco a Ligabue, da Mengoni a Cesare Cremonini. Successo anche per l’Amoroso a San Siro. Dopo la fermata pandemica tutti quanti hanno ripreso la strada dei concerti salutati dalla voglia repressa del pubblico, una voglia di musica che s’è accompagnata al desiderio di normalità.