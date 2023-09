«Box Organi», a confronto la musica di padri e figli

Cinque prime assolute

A corollario del cartellone, la conferenza di approfondimento incentrata sulla creatività artistica tra padri e figli tenuta dal professor Vittorino Andreoli (21 settembre, ore 20.30, Auditorium comunale, prenotazione obbligatoria): psichiatra di fama internazionale e celebre volto televisivo, è stato direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona-Soave ed è membro della New York Academy of Sciences oltre che autore di numerosissime pubblicazioni a carattere saggistico e divulgativo, e il concerto straordinario con Stefano e Bruno Rattini, rispettivamente padre e figlio, che sfoggeranno le loro qualità non soltanto di interpreti (in solo o a quattro mani) ma anche di compositori e collaudati improvvisatori (28 settembre, ore 21).

Nata per valorizzare l’organo Bossi Urbani 1889 della Parrocchiale in senso antitradizionale – non come oggetto d’antiquariato quindi, ma come strumento vitale capace di reggere lo stimolante confronto con le sfide della modernità –, aumentandone le potenzialità espressive anche in dialogo con situazioni musicali non convenzionali, la rassegna è resa possibile anche quest’anno grazie al contributo, tra gli altri, di Camera di Commercio, Fondazione Credito Bergamasco, delle ditte Montello, Zanetti, Ambrosini, Gama, Co.Me.C., e si avvale del patrocinio e del sostegno della Provincia di Bergamo e del Comune di Lallio, del supporto di Eliorobica come sponsor tecnico e della media partner del quotidiano Avvenire, del settimanale Famiglia Cristiana e di santalessandro.org, settimanale online della Diocesi di Bergamo. Ingresso libero e gratuito a tutti i concerti (prenotazione obbligatoria per la conferenza di Vittorino Andreoli). Per informazioni: 388.5863106.