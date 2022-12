Capodanno alternativo con l’instant theatre di Enrico Bertolino al Creberg teatro

Enrico Bertolino torna a cimentarsi con la formula dell’«instant theatre», il format teatrale creato insieme a Luca Bottura e sviluppato insieme a Massimo Navone, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell’attualità. Per chi vuole scegliere un Capodanno alternativo il comico Enrico Bertolino torna a Bergamo nella notte del 31 dicembre con «Instant theatre», dalle 22.30 al Creberg Teatro.