Capodanno, Pucci alla ChorusLife Arena, poi bis il 1°gennaio

Uno show eclettico capace di coinvolgere il pubblico.Sul palco, Andrea Pucci sarà accompagnato dalla sua inconfondibile big band, per un’esperienza tutta da scoprire. Risate, ritmo ed energia si fondono in uno spettacolo carico di adrenalina.

Nel suo stile unico e inconfondibile, un mix perfetto di comicità, musica e improvvisazione. Lo show celebra l’incontro diretto con il pubblico, per festeggiare il vecchio e il nuovo anno.