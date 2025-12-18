Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025
Capodanno, Pucci alla ChorusLife Arena, poi bis il 1°gennaio
GLI APPUNTAMENTI. Doppia data a Bergamo per il comico con lo spettacolo «Un altro Capodanno» e «Chi ben comincia».
Bergamo
Uno show eclettico capace di coinvolgere il pubblico.Sul palco, Andrea Pucci sarà accompagnato dalla sua inconfondibile big band, per un’esperienza tutta da scoprire. Risate, ritmo ed energia si fondono in uno spettacolo carico di adrenalina.
Nel suo stile unico e inconfondibile, un mix perfetto di comicità, musica e improvvisazione. Lo show celebra l’incontro diretto con il pubblico, per festeggiare il vecchio e il nuovo anno.
Il 31 dicembre alle 21.45 andrà in scena «Un altro Capodanno»: per tutte le info clicca qui.
Il 1° gennaio alle 18, invece, in scena con «Chi ben comincia», per i biglietti clicca qui.
