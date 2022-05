C’è Atalanta tra i libri più cari di Umberto Eco

Tra le carte antiche di Umberto Eco più rare e amate, ora che si riordinano i suoi libri, è saltata fuori un’«Atalanta in fuga» del medico, alchimista e musicista tedesco Michael Maier (1568–1622), laureato in Lettere a Bologna, consigliere di Rodolfo II d’Asburgo.

Umberto Eco tra i libriAnsa / Giorgio Benvenuti

Eco aveva cambiato casa, oltre 30 anni fa, per trovarne una grande abbastanza da contenere tutti i suoi libri, che la famiglia, dopo la sua morte, nel 2016, ha donato allo Stato . Ora la sua collezione di titoli rari, che era custodita in una stanza di Foro Buonaparte con vista sul Castello Sforzesco, ha traslocato alla Biblioteca Braidense, in uno studiolo che ricorda da vicino la «stanza degli antichi» del semiologo. In esso sono stati riuniti gli oltre 1.300 titoli rari appartenuti a Eco, disposti proprio come li aveva ordinati lui, e anche oggetti personali come i flauti, i bastoni, fumetti, pupazzetti dei Peanuts. Tra di essi appunto, e tra quelli che considerava di maggior valore, l’«Atalanta fugiens» di Maier.