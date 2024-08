«CercaBergamo», nuovo dettaglio: giorni e numeri. Dove si trovano? Rispondi al quiz

Una parete, numeri romani e una scritta: «martedì». Ecco il dettaglio misterioso di questa settimana proposto da «CercaBergamo», la rubrica del nostro sito dedicata ai luoghi storici della città. Riconoscete il luogo in cui si trova questo dettaglio? Date la vostra risposta nel sondaggio all’interno di questo articolo. Venerdì sveleremo la soluzione del quiz e racconteremo in un articolo la storia di questo luogo.

«CercaBergamo» è la rubrica che accompagna l’estate 2024 dei lettori abbonati e li fa giocare. Come funziona? Ogni settimana, il lunedì, è online la foto di un dettaglio, per esempio un particolare di un edificio storico o di un monumento: la «sfida» per i lettori è provare a riconoscere dove si trova, osservando la città nei suoi dettagli. Il venerdì sveliamo la soluzione e raccontiamo in un articolo approfondito il luogo a cui appartiene il dettaglio, con curiosità, fotografie (del presente e del passato) e video.