Charlize Theron (forse) alloggerà sul Sebino durante le riprese del film di Netflix

Dietrofront, c’è un aggiornamento calibro 90 sulla partita del film che Netflix si prepara a girare sul lago d’Iseo: i rumors danno la protagonista - super star Charlize Theron -, non più di stanza in un hotel cinque stelle del lago di Como con spola in elicottero su quello d’Iseo, ma acquartierata in una villa (tipo cinque stelle lusso) della sponda bergamasca del Sebino. Top secret quale sia la villa, anche se i ben informati hanno già enormemente ristretto il cerchio.