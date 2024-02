Che spettacolo il Carnevale a Bergamo: scopri tutte le iniziative

Carnevale è un momento speciale, una ricorrenza molto sentita da grandi e piccini a cui il Comune di Bergamo ha sempre dedicato un cartellone realizzato in collaborazione con le istituzioni culturali della città. L’edizione 2024, che prevede oltre 30 appuntamenti e un momento spettacolare, martedì 13 febbraio, con una grande parata in centro, si inserisce all’interno della programmazione culturale family friendly nata per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Una progettualità che non si è evidentemente esaurita con il 2023, ma che prosegue grazie al lavoro degli Assessorati alla Cultura delle due città, con la rete di 46 enti culturali e con la collaborazione del sistema socio sanitario.

Gli organizzatori Il progetto, che continua con il titolo «Che Spettacolo il 2024!», si rivolge a tutti i bambini e le bambine in età scolare, agli adolescenti e a tutte le famiglie. «La Capitale continua grazie alla legacy costruita con la rete degli enti family friendly – dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti –. Bergamo e Brescia sono state la prima Capitale a offrire un programma dedicato alle nuove generazioni e vogliamo continuare a essere una città attenta ai più giovani, capace di offrire un percorso culturale costruito su misura che parli a tutte le famiglie dei nostri quartieri. In continuità con il nostro mandato, ci concentriamo innanzitutto sul Carnevale, la festa più amata dai piccini, con un calendario ricchissimo. Una città che fa crescere la creatività delle nuove generazioni e si prende cura del talento che c’è in ogni bambino sarà sempre una Capitale della Cultura».

Tullio De Piscopo

(Foto di Picciola)

De Piscopo e il «Gioppino & i suoi fratelli»

Il programma di eventi, con una offerta multilinguaggio in teatri, musei, biblioteche, cinema e centri culturali, prenderà il via giovedì 8 febbraio. Ne segnaliamo alcuni in particolare. L’8, alle ore 17.30 in Auditorium di Piazza Libertà, Tullio De Piscopo inaugurerà il festival «Gioppino & I suoi fratelli» della Fondazione Ravasio, con una performance ritmica, a seguire spettacolo di Bruno Leone. Altre imperdibili iniziative diffuse sono curate dallo Spazio di quartiere Malpensata e dal Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo.

Lo spettacolo «Klinke» di ArteMakia

Costruire un cartone animato

Al Teatro di Loreto, grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e la rete «Che spettacolo il 2024!», Pandemonium Teatro propone l’11 febbraio alle 16.30 lo spettacolo «Klinke» di ArteMakia: un delicato equilibrio tra circo e teatro per creare un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, parole, musica, luci e scenografia. Da non perdere sono il laboratorio di videoanimazione «Costruiamo un cartone animato» di Avisco allo spazio HubForKids di Bergamo (sabato 10 febbraio alle 10), e lo spettacolo con Lello Cassinotti «Artabàn. La leggenda del quarto re mago» a cura di Teatro Caverna (sabato 10 alle 21).

«Melodia» con la compagnia Tpo

Tutti pronti per «Che parata!»

Domenica 11, con la festa «La maschera in persona», si terrà anche l’inaugurazione della nuova sede operativa di Teatro Caverna che, lunedì 12 febbraio alle 18, curerà la realizzazione di una passeggiata poetica alla scoperta del quartiere di Grumello del Piano con letture per tutte le età. Martedì 13 febbraio «Che parata!», l’appuntamento di punta della rassegna. L’evento, frutto di una co-progettazione fra l’Assessorato alla Cultura e ABC-Allegra Brigata Cinematica, Pandemonium Teatro, Teatro Prova, Teatro Caverna, Ambaradan, Erbamil e Fondazione Ravasio il 13, rappresenta la giornata di punta della programmazione.

Tre i momenti: dalle 14.30 alle 18.30 presso il Donizetti Studio, creazione di maschere, teatrini, burattini a dito e strumenti musicali con ABC-Allegra Brigata Cinematica e presso l’Auditorium Ermanno Olmi con Erbamil e Fondazione Ravasio; dalle 16, con partenza da Piazza Cavour, la parata con la street band The Tamarros e tanti attori in maschera che guideranno tutte le famiglie verso Piazza della Libertà; alle 17.30 in Auditorium di Piazza della Libertà, gran finale con «Melodia» del Teatro Metastasio di Prato e Compagnia Tpo. «Melodia» è lo spettacolo-gioco interattivo dedicato a Robert Stolz, uno dei più celebrati compositori di operetta, il re del valzer, della musica popolare, della musica dei cabaret, dei teatri e del circo. La compagnia Tpo, insieme al Children Museum Frida&Fred di Graz hanno voluto ricostruire la sua lunga vita (1880-1975), la sua stanza d’infanzia, i suoi primi passi nel mondo della musica, i successi in Europa e in America.

«Artàban» Completano il ricco calendario spettacoli, laboratori e letture promosse da Accademia Carrara, Civico Museo Archeologico, GAMeC, Museo delle storie di Bergamo, Teatro tascabile di Bergamo, Associazione Mt25 con Rete di Quartiere Carnovali, Rete Centro Sant’Alessandro, Rete Centro Papa Giovanni XXIII e le Ludoteche comunali con Consorzio Sol.Co Città Aperta. Infine, la collaborazione tra Bergamo e Brescia continua con altrettanti altri importanti appuntamenti nella nostra città sorella: da lunedì 12 a giovedì 15 febbraio, ogni giorno dalle 8.30 alle 15.30, ci sarà infatti il «Wonder Camp di Carnevale!» a cura della Fondazione Brescia Musei, oltre a numerose iniziative del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia.