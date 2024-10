Chiamamifaro batte Alena ed entra nella scuola di Amici

Il confronto con Alena

Nella puntata di sabato 12 ottobre, Rapino è stato chiamato a giudicare la sfida tra Alena, ventiquattrenne di Imperia nata a San Pietroburgo, e Chiamamifaro, all’anagrafe Angelica Gori, bergamasca di origine e figlia dell’ex sindaco di Bergamo e ora europarlamentare Giorgio Gori e della giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi. Il confronto, avvenuto in apertura di puntata, ha dato l’impressione di essere non solo la sfida tra due cantanti, ma tra due scuole di pensiero differenti riguardo a canto ed esecuzione. Da una parte Alena e il suo rap-trap forte e deciso, portato in questo specifico caso al pubblico con il pezzo «Autogrill», dall’altro il canto a cavallo tra l’indie pop e il rock di Chiamamifaro e della sua «Amarcord». Per quanto la prestazione di Alena sia stata grintosa e di alto livello, la cantante orobica è riuscita a prevalere grazie alla grande capacità di cambiare stile e «passo» durante le esibizioni, alternando momenti al limite del rap ad altri di canto particolarmente pulito ed impostato, il tutto senza creare stacchi troppo evidenti e dando all’esibizione un senso generale di uniformità e leggerezza.