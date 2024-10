«Chiamamifaro» brilla nella sfida sul palco di «Amici»

Si aprono le porte del talent show «Amici di Maria De Filippi» per la cantante bergamasca chiamamifaro, nome d’arte per Angelica Gori. Stando alle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa domenica 13 ottobre, la giovane si è misurata in una sfida canora guadagnandosi l’ingresso in trasmissione. Lascia il programma invece Alena, che ha perso la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa. A giudicare questa prova è stato Charlie Rapino, musicista e produttore discografico, che dal 2009 ricopre il ruolo di coach nel talent show di Maria De Filippi. Da quanto riportato sui siti specializzati, Rapino si è subito convinto della scelta: la sfidante aveva molto di più da comunicare.