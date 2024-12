Chiamamifaro rischia con Daffy ma passa il turno. A giudicarla J-Ax

Una nuova domenica all’insegna della musica per Chiamamifaro nella scuola di Amici . In questa puntata del talent show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, la giovane Angelica Gori si è cimentata nell’esecuzione del brano Warwick Avenue, canzone tratta dall’album di debutto della cantautrice gallese Duffy dal titolo «Rockferry» .

A giudicare le prestazioni canore è stato il rapper, cantautore e produttore discografico J-Ax, in contrapposizione al coreografo Giorgio Madia impegnato nelle valutazioni sul fronte del ballo. L’esibizione, un po’ incerta nelle battute iniziali, ha trovato nuova linfa nel finale grazie ad una sequenza più dinamica in cui l’artista bergamasca ha potuto dare spazio alla sua ottima capacità polmonare.

L’esibizione

«Nel cantare Duffy sei andata bene ma non benissimo - ha dichiarato il rapper-, però complimenti per la classe con cui hai affrontato la nota lunga sul finale. La prossima volta dovresti cercare di mettere la stessa attenzione di quella nota anche ad inizio brano». Nonostante la prestazione non del tutto convincente, anche per questa settimana la cantante orobica incamera un quinto posto che le permette di evitare la sfida e dormire sonni tranquilli.