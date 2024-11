Chiamamifaro, secondo posto nella gara delle cover di Amici

Per Angelica Gori, il brano portato in gara è stato «100 messaggi», singolo pubblicato dal rapper milanese Lazza lo scorso 27 febbraio e caratterizzato da un accompagnamento al pianoforte, strumento che più volte si è rivelato arma vincente della cantante orobica e che anche in questo caso è stato sfruttato per rendere più articolata l’esibizione. Se la traccia melodica ha rispettato quella della canzone originale, lo stesso non si può dire dell’esecuzione vocale, decisamente più armoniosa rispetto all’originale oltre che arrangiata per far risaltare al meglio le peculiarità dell’artista. L’esibizione è risultata convincente e Chiamamifaro, dopo una settimana di stop a causa della sfida richiesta dalla prof Pettinelli, ha conquistato la seconda posizione tornando a ribadire il suo spessore tecnico all’interno della scuola.