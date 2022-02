«Chiedimi se sono di turno»: sul palco Poretti-infermiere

L’attore il 2 marzo in scena a Bergamo per la Capitale italiana del volontariato: evento gratuito su prenotazione nell’auditorium del Seminario.

In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare. Come il protagonista del monologo «Chiedimi se sono di turno», spettacolo teatrale di e con Giacomo Poretti e la regia di Andrea Chiodi che andrà in scena mercoledì 2 marzo alle 20,45 nell’auditorium del Seminario (Bergamo, via Arena 11) nell’ambito delle iniziative di «Bergamo Capitale italiana del volontariato 2022».

Un’occasione per continuare ad approfondire il ruolo del volontariato e delle relazioni nei processi di cura, al centro anche del partecipato convegno «Il volontariato che cambia la sanità. Il tempo della relazione è tempo di cura», che si è svolto lo scorso sabato al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo e che ha visto intervenire oltre allo stesso Poretti anche Oscar Bianchi, Giorgio Gori, Pasquale Gandolfi, Stefano Locatelli, Letizia Moratti, Luigina Mortari, Fabrizio Pregliasco, Andrea Costa, Giuseppe Remuzzi e Chiara Tommasini.