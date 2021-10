Christian, da Suisio al palcoscenico di «Amici»

Christian Stefanelli entra ad «Amici» e realizza così il suo sogno e quello della madre, che prima di lui ha desiderato partecipare al programma condotto da Maria De Filippi. Il diciottenne ballerino di Suisio dopo 3 anni di tentativi è infatti finalmente riuscito ad accedere alla scuola di Canale 5, coronando un percorso familiare iniziato ancora prima della sua nascita. «Quando ci ha chiamati per comunicarci che era stato preso non ho potuto fare altro che piangere» racconta la madre, Annamaria Galeone, 48 anni, insegnate di danza e direttrice artistica della Scuola dei Sogni a Brembo di Dalmine. «Sono riuscita solo a dirgli che ha realizzato il suo sogno e anche il mio. Quando ero ragazza, infatti, volevo fare i casting, ma nel 2001 ho scoperto di essere incinta della mia primogenita, Alexia, e nel 2002 proprio di Christian. Quindi ho messo questo sogno nel cassetto prima di vederlo realizzare, come suo, da mio figlio. Fin da piccolo Christian guardava con me ogni puntata di Amici e mi diceva sempre che un giorno sarebbe voluto entrare a far parte della scuola e nonostante tante opportunità che ha avuto, come entrare in alcune compagnie di ballo, si è sempre ostinato e allenato per Amici».