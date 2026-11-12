Cinema, ricca proposta per tutti i gusti. In sala torna Scrooge ed è Johnny Depp

Questo weekend di metà novembre porta nelle sale un programma che spazia tra fantascienza, azione, fantasy, thriller e commedia, con anche due produzioni italiane. Sul fronte action arriva «Godzilla Minus Zero», nuovo capitolo della celebre saga giapponese diretto da Takashi Yamazaki, già autore di «Godzilla Minus One», che nel 2024 ha conquistato l’Oscar per i migliori effetti visivi. Il film, prodotto da Toho, vede il ritorno di Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe, affiancati da Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki, Sakura Ando e Miou Tanaka.

La storia riprende nel 1949, due anni dopo la sconfitta di Godzilla: il Giappone cerca faticosamente di ricostruire il Paese e riconquistare una quotidianità dopo le devastazioni della guerra e gli attacchi del gigantesco mostro. L’ex pilota Kōichi Shikishima vive con la moglie Noriko e la piccola Akiko, ma la ritrovata tranquillità viene presto minacciata da una nuova e terribile creatura. La pellicola rappresenta il 39esimo capitolo cinematografico dedicato a Godzilla e sarà la prima produzione giapponese girata per il formato Imax.

Una scena di Godzilla Minus Zero Ci spostiamo alla commedia gotica con «Scrooge e gli spiriti del Natale», diretto da Ti West, regista conosciuto soprattutto per i suoi lavori nel cinema horror. Il film, intitolato in originale «Ebenezer: A Christmas Carol», rilegge il celebre racconto di Charles Dickens e vede Johnny Depp nei panni del protagonista Ebenezer Scrooge. Accanto a lui troviamo Sam Claflin, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen, Rupert Grint, Tramell Tillman e Charlie Murphy. La vicenda segue il viaggio soprannaturale del vecchio e avaro Scrooge, costretto a confrontarsi con il proprio passato, il presente e il futuro attraverso le visite di tre misteriosi spiriti. Una storia di redenzione che West affronta con atmosfere più cupe e gotiche rispetto alle precedenti versioni cinematografiche. Le prime reazioni della stampa internazionale sono state generalmente positive: diversi critici hanno apprezzato soprattutto l’interpretazione di Depp e la capacità del regista di mescolare l’immaginario horror con il cuore emotivo della favola dickensiana.

Una scena di «Come rapinare una banca» Per chi preferisce l’azione e il thriller arriva «Come rapinare una banca», diretto da David Leitch, già regista di «The Fall Guy» e «Bullet Train». Nel cast figurano Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, John C. Reilly, Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz. La storia segue una banda di rapinatori che decide di filmare e trasmettere sui social network i propri colpi, trasformandosi rapidamente in un fenomeno virale. La popolarità del gruppo attira però l’attenzione di un veterano dell’FBI e di una brillante hacker, che uniscono le forze per fermare i criminali prima della loro rapina più ambiziosa. Tra inseguimenti, tecnologia e colpi di scena, il film mescola il genere heist movie con la commedia d’azione.

Tra le produzioni italiane merita attenzione «Il rumore delle cose nuove», il nuovo film di Paolo Genovese, che torna a esplorare le fragilità e le contraddizioni dei rapporti umani attraverso un racconto corale. Nel cast troviamo Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello e Claudio Santamaria. Ambientato a Milano, il film intreccia le vite di tre coppie apparentemente lontane, ma accomunate da equilibri familiari e personali sempre più fragili. Andrea e Andreina desiderano diventare genitori, ma devono affrontare paure e difficoltà; Ralph e Viola cercano di tenere insieme la famiglia mentre il figlio Mirko è vittima di bullismo; Alba, invece, vive un matrimonio segnato dalla violenza del marito Umberto. Un incontro inatteso finirà per coinvolgere tutte le coppie, facendo emergere segreti, desideri e verità rimaste troppo a lungo nascoste. La pellicola è stata presentata in apertura alla Festa del Cinema di Roma 2026.

Nel segno della commedia italiana arriva invece «Un weekend artificiale», il nuovo film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, affiancato da Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Roberto Zibetti e Giorgio Panariello. Il protagonista è Leonardo, un parrucchiere fiorentino di mezza età che riceve un invito decisamente insolito: trascorrere un fine settimana in una villa da sogno insieme ad altre sei persone sconosciute. Il gruppo dovrà partecipare a un esperimento e scoprire chi, tra i presenti, è in realtà un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Quella che sembra una semplice sfida tecnologica si trasforma presto in un gioco di sospetti, equivoci e incontri imprevisti, dove a complicare le cose non sono soltanto le macchine, ma soprattutto i sentimenti umani.

Torna al cinema «La storia infinita»

(Foto di Fabiana Tinaglia)

Cinema revival

Accanto alle nuove uscite del weekend, la settimana prossima offre anche due importanti occasioni per riscoprire sul grande schermo due capolavori della storia del cinema. Dal 16 al 18 novembre torna infatti «La storia infinita», il film fantasy diretto da Wolfgang Petersen nel 1984 e tratto dal romanzo di Michael Ende. La vicenda segue il giovane Bastian, un bambino timido e solitario che, dopo aver trovato un misterioso libro, si ritrova immerso nel fantastico regno di Fantàsia, minacciato dal Nulla. Tra le avventure di Atreyu e quelle del drago Falkor, il film continua a essere uno dei racconti fantasy più amati da diverse generazioni. Nelle stesse giornate torna in versione restaurata in 4K anche «2001: Odissea nello spazio» di Stanley Kubrick. Uscito nel 1968, è considerato uno dei capolavori assoluti della fantascienza e racconta, attraverso immagini visionarie e pochissimi dialoghi, il rapporto tra l’umanità, la tecnologia e il mistero dell’esistenza.

Al cinema torna «Odissea nello spazio»

Il Festival del Cine Español y Latinoamericano