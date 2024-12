Cinema, weekend con Mufasa, il re leone, poi da martedì «Maria» e «Nosferatu»

LA PROGRAMMAZIONE . Leggi qui tutte le proposte per andare al cinema in bergamasca nei prossimi giorni.

Il weekend natalizio del 28-29 dicembre non offre grandi novità in sala: rimangono disponibili il live action Disney «Mufasa – Il re leone», oltre alla commedia «Io e te dobbiamo parlare» con Siani e Pieraccioni e il cinepanettone «Cortina Express» con Christian De Sica. Per i più piccoli sono ancora in programmazione «Oceania 2» e «Cattivissimi a Natale» dei Me contro Te.

Le novità in sala da martedì 31 dicembre

Le novità arriveranno invece da martedì 31 dicembre, chiudendo l’anno in grande stile con anteprime importanti come «Maria» e «Nosferatu».

Il biopic dedicato alla Callas

«Maria» è un biopic dedicato a Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. La pellicola diretta da Pablo Larraín – già regista di storie biografiche come «Jackie» e «Spencer» – ripercorre gli ultimi di vita della celebre soprano, che ripensa e riflette sulla sua carriera. Nel cast anche Pierfrancesco Favino, nel ruolo del maggiordomo e confidente della cantante. Angelina Jolie per questa interpretazione è candidata come miglior attrice in un film drammatico ai Golden Globe.

Un horror gotico

«Nosferatu» invece è un horror – vietato ai minori di 14 anni – con Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Willem Dafoe, un racconto gotico che ruota intorno all’infatuazione di un vampiro per una giovane donna tormentata. La pellicola, diretta da Robert Eggers, è un remake del classico espressionista muto «Nosferatu il vampiro» uscito nel 1922, che a sua volta è un adattamento del romanzo «Dracula» di Bram Stoker.



Le altre nuove uscite

Tra le uscite in anteprima del 31 dicembre, anche «Better Man», musical biografico che racconta alti e bassi della carriera di Robbie Williams con un visual davvero particolare, e «Sonic 3», in cui l’eroe dei videogiochi dovrà affrontare un nuovo temibile nemico.

