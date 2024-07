Cinquant’anni di ribellione, Loredana Bertè infiamma il pubblico di Bergamo

Cinquant’anni di ribellione, tanto in Italia quanto all’estero. Questo è quanto Loredana Bertè ha voluto raccontare con la sua musica ai fan accorsi in Fiera Bergamo per assistere alla sua esibizione. Un concerto, inserito all’interno del programma del Bergamo Summer Music, in cui Loredana ha ripercorso la propria carriera artistica pescando tracce da oltre una decina dei suoi diciotto album in studio, tra cui per sentimento ha spiccato il medley tra «Zona Venerdì» e «Mufida» dedicato alla scomparsa della sorella Mia Martini.