Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026
Cirque du Soleil, entusiasmo a Bergamo per Ovo: ancora una data alla ChorusLife Arena
LO SPETTACOLO. Una sorpresa per Ovo del Cirque du Soleil: aggiunta una nuova replica venerdì 10 aprile alle 16.30 alla ChorusLife Arena. Gli spettacoli salgono così a otto, in programma dal 9 al 12 aprile.
Bergamo
Bergamo accoglie con entusiasmo Ovo, il celebre spettacolo del Cirque du Soleil, e risponde con una richiesta così forte da portare all’annuncio di una nuova replica. Lo show andrà in scena anche venerdì 10 aprile alle ore 16.30, portando a otto il numero complessivo di spettacoli in programma alla ChorusLife Arena.
Dal 9 al 12 aprile, la città ospiterà così una vera e propria residency di Ovo, confermando il forte legame tra il pubblico bergamasco e il mondo immaginifico del Cirque du Soleil.
Dopo aver incantato milioni di spettatori in oltre 40 Paesi, Ovo – tra gli spettacoli più amati della compagnia canadese – è pronto a conquistare anche il pubblico orobico con il suo universo colorato e poetico, popolato da insetti acrobati, musiche travolgenti e numeri di straordinaria spettacolarità. I biglietti per la nuova replica e per tutte le date già annunciate sono disponibili sui siti www.cirquedusoleil.com/ovo e www.livenation.it
Il calendario degli spettacoli
ChorusLife Arena – Bergamo
Giovedì 9 aprile – ore 20.30
Venerdì 10 aprile – ore 16.30 (nuova replica)
Venerdì 10 aprile – ore 20.30
Sabato 11 aprile – ore 12.30, 16.30 e 20.30
Domenica 12 aprile – ore 13.30 e 17.30
Lo spettacolo
Tra grilli che rimbalzano su trampolini, un ragno ipnotico sospeso nella sua ragnatela e una moltitudine di creature fantastiche, Ovo è uno spettacolo divertente, caotico e poetico allo stesso tempo. Con una compagnia di 100 persone provenienti da 25 Paesi, di cui 53 artisti, lo show porta in scena acrobazie di altissimo livello che ridefiniscono i limiti del corpo umano. Dal debutto a Montréal nel 2009, Ovo ha affascinato oltre 7 milioni di spettatori in 40 Paesi.
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil Entertainment Group è leader mondiale nell’intrattenimento dal vivo. Fondato nel 1984, ha ispirato oltre 400 milioni di persone in 86 Paesi e impiega oggi più di 4.000 dipendenti, tra cui 1.200 artisti di 80 nazionalità. Nel 2024 la compagnia ha celebrato 40 anni di creatività, innovazione e spettacolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA