Cirque du Soleil, entusiasmo a Bergamo per Ovo: ancora una data alla ChorusLife Arena

Bergamo accoglie con entusiasmo Ovo, il celebre spettacolo del Cirque du Soleil, e risponde con una richiesta così forte da portare all’annuncio di una nuova replica. Lo show andrà in scena anche venerdì 10 aprile alle ore 16.30, portando a otto il numero complessivo di spettacoli in programma alla ChorusLife Arena.

Dal 9 al 12 aprile, la città ospiterà così una vera e propria residency di Ovo, confermando il forte legame tra il pubblico bergamasco e il mondo immaginifico del Cirque du Soleil.

Ovo del Cirque du Soleil Dopo aver incantato milioni di spettatori in oltre 40 Paesi, Ovo – tra gli spettacoli più amati della compagnia canadese – è pronto a conquistare anche il pubblico orobico con il suo universo colorato e poetico, popolato da insetti acrobati, musiche travolgenti e numeri di straordinaria spettacolarità. I biglietti per la nuova replica e per tutte le date già annunciate sono disponibili sui siti www.cirquedusoleil.com/ovo e www.livenation.it

Il calendario degli spettacoli

ChorusLife Arena – Bergamo

Giovedì 9 aprile – ore 20.30

Venerdì 10 aprile – ore 16.30 (nuova replica)

Venerdì 10 aprile – ore 20.30

Sabato 11 aprile – ore 12.30, 16.30 e 20.30

Domenica 12 aprile – ore 13.30 e 17.30

Lo spettacolo

Tra grilli che rimbalzano su trampolini, un ragno ipnotico sospeso nella sua ragnatela e una moltitudine di creature fantastiche, Ovo è uno spettacolo divertente, caotico e poetico allo stesso tempo. Con una compagnia di 100 persone provenienti da 25 Paesi, di cui 53 artisti, lo show porta in scena acrobazie di altissimo livello che ridefiniscono i limiti del corpo umano. Dal debutto a Montréal nel 2009, Ovo ha affascinato oltre 7 milioni di spettatori in 40 Paesi.

Cirque du Soleil