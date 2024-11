Clusone, si cercano comparse per il Presepe vivente

La rappresentazione si terrà come sempre nel pomeriggio del 2 gennaio alle 15,30 partendo dalla Fondazione Sant’Andrea dove vi sarà una prima rappresentazione proprio per gli ospiti. A seguire il gruppo in corteo raggiungerà la vicina chiesa dedicata ai Santi Defendente e Rocco per la rappresentazione. Il 6 gennaio, come ogni anno, nel giorno dell’Epifania vi sarà poi una nuova rappresentazione in occasione della Messa del mattino in Basilica. Per chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi alla segreteria dell’oratorio o a Domenico Giudici.