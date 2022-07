Cocciante: un’emozione guardare negli occhi chi ti ascolta

«Cocciante canta Cocciante», va da sé. Il cantautore arriva il 23 luglio a Bergamo, all’Arena estiva della Fiera, con l’Orchestra sinfonica Saverio Mercadante diretta dal Maestro Leonardo de Amicis (inizio ore 21.30; biglietti disponibili). «Sono solo otto date in città che hanno una storia dietro, delle vibrazioni che esistono. Ho scelto l’intimità del concerto, avrei potuto suonare in spazi più grandi, ma ho preferito privilegiare il rapporto col pubblico. Il fatto di mettermi a contatto con la gente, cosa che non facevo da molto tempo, mi dà un’emozione forte, un piacere immenso. Faccio un paragone: è come un attore che ha fatto tanto cinema, televisione, e poi decide di ritornare al teatro per rivivere il contatto ravvicinato con la platea. È bello avere questo tipo di contatto, voglio vedere negli occhi chi ascolta».