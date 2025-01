«Come suona una fotografia», Mario Calabresi a Bergamo il 22 gennaio

A partire da mercoledì 15 gennaio, sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di Librai per un anno, la nuova rassegna letteraria che promuove l’azione dei librai indipendenti di Bergamo durante tutto l’anno. Protagonista del terzo incontro sarà il giornalista Mario Calabresi , con il monologo sonorizzato «Come suona una fotografia», tratto dal suo libro «A occhi aperti» .

La passione per la fotografia

È un Mario Calabresi grande appassionato di fotografia quello che si presenta al pubblico in questa occasione. Guidato dalla voglia di raccontare storie ha viaggiato a lungo per incontrare gli autori di scatti divenuti ormai iconici e farsi descrivere quali emozioni li avessero attraversati mentre fermavano sulla pellicola un pezzo di Storia. Il fotogiornalismo, come il giornalismo, è fatto di pazienza, dedizione e costanza. Per essere credibili bisogna andare dove i fatti accadono, per vedere, capire e testimoniare. Non può farlo chi si limita a osservare il mondo dall’alto, chi resta distante e distaccato, ma soltanto chi è pronto a calarsi anche nelle realtà più crude, chi si immerge nelle storie correndo rischi.