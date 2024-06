Comicon, successo per la seconda edizione: 35.000 visitatori - Foto

Una scommessa vinta per Comicon - International Pop Culture Festival che, dopo oltre venticinque anni a Napoli (dove nel 2024 ha registrato il record di sempre con 175.000 presenze), ha debuttato a Bergamo nel 2023 e concluso la seconda edizione con un programma ricchissimo di eventi e ospiti internazionali, conquistando nuovo pubblico e confermando la manifestazione come uno dei maggiori player europei di eventi per la cultura e l’intrattenimento.